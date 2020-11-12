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Balıkesir Büyükşehir’in rakibi deplasmanda İstanbul Basket

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol liginde oynayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, covid 19 sonrası lige verdiği 2 hafta aradan sonra Nadir Gold İstanbul Basket ile deplasmanda karşılaşacak.14 gün önce yapılan PCR testinde 11 oyuncu ve 2 personelinde pozitife rastlanan Balıkesir Büyükşehir Belediye lige ara vermek durumunda kalmıştı.

Balıkesir Büyükşehir’in rakibi deplasmanda İstanbul Basket

Türkiye Basketbol liginde oynayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, covid 19 sonrası lige verdiği 2 hafta aradan sonra Nadir Gold İstanbul Basket ile deplasmanda karşılaşacak.
14 gün önce yapılan PCR testinde 11 oyuncu ve 2 personelinde pozitife rastlanan Balıkesir Büyükşehir Belediye lige ara vermek durumunda kalmıştı. Sürecin tamamlanmasının ardından ilk maçına çıkacak olan Büyükşehir Belediye tüm dikkatler karşılaşmada. Oynayamadığı maçları ise hafta içi sıkıştırılmış maç şeklinde oynayacak Büyükşehir Belediye, 15 gün içerisinde 3’ü deplasman olmak üzere 5 karşılaşmaya çıkacak.
Lige 5. Hafta karılaşması ile devam edecek olan Balıkesir Bşb., Nadir Gold İstanbul Basket Takımı ile oynayacağı karşılaşma için bugün yola çıkacak. Takımda Bulut ve Cemal’den bu maçta faydalanamayacak olan Balıkesir Bşb. takımında bu isimler hariç eksik bulunmuyor. İstanbul maçı hakkında değerlendirmede bulunan Ogün Sevinç “ Geçirdiğimiz bu 14 günlük süreçte, kendimize ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha tecrübe ederek hatırladık. Bu süreç sonrası öncelikle herkese kendilerine dikkat etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Maç için ise herkes evlerinde ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu maça kazanmak için çıkacağız ve savaşacağız. Bu süreçte biriktirdiğimiz enerjimizi bu maça yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu.
14.11.2020 Cumartesi günü Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TBF Tv’nin Youtube kanalından naklen yayınlanacak.

Balıkesir Büyükşehir’in rakibi deplasmanda İstanbul Basket

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