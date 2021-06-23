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Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ve Manisa'nın kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor

23.06.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ve Manisa'nın kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor

Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ve Manisa'nın kuzeyinde ​​​​​​​bugün kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ve Manisa'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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