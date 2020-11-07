Balıkesir Dursunbey’de bir mahalle daha karantinaya alındı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesiin Aşağımusalar kırsal mahallesi Covid-19 vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı Aşağımusalar kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Dursunbey’ye bağlı Aşağımusalar Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 07.11.2020 tarihi itibaren karantina altına alındı.

