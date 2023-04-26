Balıkesir Gömeç Yağlı Güreşleri’ne 41 başpehlivan katıldı

Balıkesir’in Gömeç ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Ulubeyler mahallesindeki güreş arenasında saat 10.00’da başlayan güreşler akşama kadar devam etti ve izleyenler kıran kırana güreşlere tanıklık etti. Güreşlere 41 Kırkpınar Başpehlivanı katıldı. Güreşlerde, finalde Tanju Gemici’yi yenen Ertuğrul Dağdeviren, birinci olurken, Tanju Gemici ikinci, Fatih Atlı ve Süleyman Başar da üçüncülüğü paylaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gömeç Belediyesi’nin destekleri ile yapılan güreşlerde büyük heyecan yaşandığını anlatan eski milli güreşçi Aslan Seyhanlı, "Bu sene ikincisi yapılmakta olan Ulubeyler Yağlı Pehlivan Güreşleri büyük ilgi gördü. Burada 41 tane başpehlivan kol bağladı. Adeta Kırkpınar başpehlivanlarını buraya getirdik. 5 tane Kırkpınar kemer sahibi başpehlivan burada. Burada Gömeç Belediye Başkanım Mehmet İrem Himam beye sonsuz teşekkürler ederiz. Bütün personeline sonsuz teşekkür ederim. Bütün protokol burada. Milletvekillerimiz, Kaymakamlarımız Burhaniye Belediye Başkanımız hepsi misafir olarak geldiler. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da, "Kıran kırana bir maç. Çok iyi gidiyor. Yanılmıyorsam 41 başpehlivan var burada. Yani neredeyse Kırkpınar’ı buraya toplamış gibiyiz. Çok güzel, çok memnunuz. İnşallah, bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şöyle bakalım olaya. Bunlar sezonun ilk güreşleri. Sezonun ilk güreşlerinin böyle olması ve gittikçe daha güçlü, daha sağlam geçiyor olması güreş camiası açısından daha çok önemli. Bu da bizim için tabi gurur vesilesi. Gömeç için hepimiz için bir gurur vesilesi. Çok memnunuz. İnşallah, bu güreşleri böyle sürdürmeye devam ederiz” diye konuştu.

Güreş seyircisi Ahmet Ali Uzun ise, "Balıkesir Gömeç Ulubeyler Mahallemizde yapılan, Kırkpınar’a hazırlık amacı da taşıyan 41 baş pehlivanın katıldığı güreşlerde mükemmel güreşler izledik. Kıran kırana güreşler oldu. Buradaki bu güreşleri tertip edenlere de teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederiz. Pehlivan kardeşlerimize de bunda sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

