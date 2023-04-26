YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Gömeç Yağlı Güreşleri’ne 41 başpehlivan katıldı

Balıkesir Gömeç Yağlı Güreşleri’ne 41 başpehlivan katıldı

26.04.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, 2. Ulubeyler Yağlı Güreşleri’nde 41 başpehlivan kol bağladı. Yoğun bir kalabalığın izlediği güreşlerde başpehlivanların kuralarını dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar çekti.

Balıkesir’in Gömeç ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Ulubeyler mahallesindeki güreş arenasında saat 10.00’da başlayan güreşler akşama kadar devam etti ve izleyenler kıran kırana güreşlere tanıklık etti. Güreşlere 41 Kırkpınar Başpehlivanı katıldı. Güreşlerde, finalde Tanju Gemici’yi yenen Ertuğrul Dağdeviren, birinci olurken, Tanju Gemici ikinci, Fatih Atlı ve Süleyman Başar da üçüncülüğü paylaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gömeç Belediyesi’nin destekleri ile yapılan güreşlerde büyük heyecan yaşandığını anlatan eski milli güreşçi Aslan Seyhanlı, "Bu sene ikincisi yapılmakta olan Ulubeyler Yağlı Pehlivan Güreşleri büyük ilgi gördü. Burada 41 tane başpehlivan kol bağladı. Adeta Kırkpınar başpehlivanlarını buraya getirdik. 5 tane Kırkpınar kemer sahibi başpehlivan burada. Burada Gömeç Belediye Başkanım Mehmet İrem Himam beye sonsuz teşekkürler ederiz. Bütün personeline sonsuz teşekkür ederim. Bütün protokol burada. Milletvekillerimiz, Kaymakamlarımız Burhaniye Belediye Başkanımız hepsi misafir olarak geldiler. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da, "Kıran kırana bir maç. Çok iyi gidiyor. Yanılmıyorsam 41 başpehlivan var burada. Yani neredeyse Kırkpınar’ı buraya toplamış gibiyiz. Çok güzel, çok memnunuz. İnşallah, bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şöyle bakalım olaya. Bunlar sezonun ilk güreşleri. Sezonun ilk güreşlerinin böyle olması ve gittikçe daha güçlü, daha sağlam geçiyor olması güreş camiası açısından daha çok önemli. Bu da bizim için tabi gurur vesilesi. Gömeç için hepimiz için bir gurur vesilesi. Çok memnunuz. İnşallah, bu güreşleri böyle sürdürmeye devam ederiz” diye konuştu.
Güreş seyircisi Ahmet Ali Uzun ise, "Balıkesir Gömeç Ulubeyler Mahallemizde yapılan, Kırkpınar’a hazırlık amacı da taşıyan 41 baş pehlivanın katıldığı güreşlerde mükemmel güreşler izledik. Kıran kırana güreşler oldu. Buradaki bu güreşleri tertip edenlere de teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederiz. Pehlivan kardeşlerimize de bunda sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü göstergebilimciler bu yaz Balıkesir’de buluşacakDünyaca ünlü göstergebilimciler bu yaz Balıkesir’de buluşacak
Erzurum’da akıllara durgunluk veren kuyumcu soygunuErzurum’da akıllara durgunluk veren kuyumcu soygunu
Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybettiEsenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Nisan Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:09
Öğle
13:11
İkindi
16:58
Akşam
20:03
Yatsı
21:30

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Çarşamba

Kepsut eczanesi
Kepsut
Şentürk eczanesi
Manyas
Eroğlu eczanesi
Sindirgi
Atamer eczanesi
Gomec
Aysun eczanesi
Ayvalik
Yeni erol eczanesi
Ayvalik
Güneş eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.