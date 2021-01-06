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Balıkesir itfaiyesi güçleniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.01.2021 13:15 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, etki alanını genişletiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, etki alanını genişletiyor. Yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için donanım ve istasyon sayılarını artırarak; Bigadiç ile İvrindi’ye yeni modern ve afetlere dayanıklı binalar inşa ediyor. Ayrıca; Balya, Dursunbey, Gömeç ve Gönen İtfaiye binalarında da yenileme çalışmaları başlatılacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, her geçen gün donanımını artırmayı sürdürüyor. Eğitimli ve kalifiye personelinin yanı sıra; son teknoloji ekipmanlarla modern binalarda hizmet veren Balıkesir İtfaiyesi, 20 ilçenin tamamında 40 istasyon 694 personel ile çalışmalarını 7/24 aralıksız olarak sürdürüyor. Bigadiç ile İvrindi’ye modern yeni ve afetlere dayanıklı itfaiye binalarının inşasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde binaları tamamlayacak. Büyükşehir, bunların yanı sıra; Balya, Dursunbey, Gömeç ve Gönen İtfaiye istasyonlarında da belli bir plan dâhilinde yenileme ve güçlendirme çalışmaları başlatacak.
Dursunbey’e yeşil itfaiye
Ayrıca Dursunbey’de, çevreye uyumlu yeşil bina teknolojilerine uygun bir tesis inşa edilmesi planlanıyor. Balıkesir’de bir ilk olacak yeşil bina teknolojisiyle yapılacak tesis için yer belirlendi, yakın zamanda projesi için çalışmalar başlatılacak. Sürdürülebilir çevre politikasına sahip, kurulduğu araziyi en verimli şekilde değerlendiren, geri dönüşümlü yapı malzemelerini kullanan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen, ısıtma-soğutma ve aydınlatmada az enerji harcayan, gün ışığından uygun şekilde yararlanan, katı atık yönetimiyle daha az atık üreten yeşil bina konseptine uygun olarak yapılacak tesisin çevreye verilen zararı azaltması hedefleniyor.

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