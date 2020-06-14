Balıkesir Jandarma, faili meçhul olay bırakmadı

Balıkesir’de 2009 ile 2020 yılları arasında işlenen toplam 57 faili meçhul olay Jandarma JASAT’a bağlı Özel ekipler tarafından aydınlatıldı. Özel ekipler, 2020 yılında işlenen 30 faili meçhul olayı da aydınlatarak, suçluluları adalete teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, dünya genelinde görülen Korona virüs (KOVID-19) salgını sürecinde kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, suç ve suçlular ile etkin mücadele maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde başta hırsızlık suçları olmak üzere, meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik olarak Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) oluşturulan özel ekipler, yaptıkları titiz çalışmalar, ısrarlı takip ve detaylı araştırmalar sonucunda; 2009’dan 2020’ye kadar işlenen 57 faili meçhul olayı aydınlatarak şüphelilerini adalete teslim etti.

