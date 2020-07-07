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Balıkesir Kent Konseyi Vali Şıldak’ı ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.07.2020 00:32 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı beraberinde Kent Konseyi Genel Sekreteri Derya Solak, Balıkesir Kent Konseyinin Yürütme Kurulu Üyeleri ve İlçe Kent Konseyi Başkanları ile birlikte Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret ederek, yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.Kent Konseyi’nin Balıkesir’de kısa bir geçmişi olduğunu ve başarılı birçok çalışmanın altına imza atıldığını ifade eden Sabancı, "Bütün arkadaşlarımız kendi hayatlarından, işinden, evinden, özel hayatından feragat ederek topluma nasıl faydalı olabiliriz diye mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı beraberinde Kent Konseyi Genel Sekreteri Derya Solak, Balıkesir Kent Konseyinin Yürütme Kurulu Üyeleri ve İlçe Kent Konseyi Başkanları ile birlikte Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret ederek, yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kent Konseyi’nin Balıkesir’de kısa bir geçmişi olduğunu ve başarılı birçok çalışmanın altına imza atıldığını ifade eden Sabancı, "Bütün arkadaşlarımız kendi hayatlarından, işinden, evinden, özel hayatından feragat ederek topluma nasıl faydalı olabiliriz diye mücadele ediyor. Meclislerimiz ilimizdeki tüm genç STK’lar ile işbirliği içerisinde. Bugüne kadar Balıkesir’de çok güzel faaliyetlerde bulunduk" diye konuştu.
Vali Hasan Şıldak ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türkiye’de birçok ilde Kent Konseyleri hizmet veriyor. Balıkesir’de de bu şekilde başarılı çalışmalar yapılması ilimizin gelişmiş olduğunu gösterir. Bu şehirde yaşıyorsak sorumlulukları, hemşehrilik bilincini taşımamız lazım. İlimiz her yönü ile örnek bir şehir. Yeni dönemde de başarılı çalışmalar yapacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

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