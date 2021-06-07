Balıkesir kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor

BALIKESİR (AA) - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Balıkesir'in Erdek ilçesi sahillerinde görülmeye devam ediyor.

Sabah saatlerde esen rüzgarla birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Aşağıyapıcı ve Tatlısu mahallelerindeki kıyı şeridinde yoğun olarak yer aldı.

Rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken bazı atıkların müsilajla kalın ve yoğun bir tabaka oluşturduğu görüldü.



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