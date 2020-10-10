Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de kente özgü kültürel değerler, yöresel ürünler, sanayi ve yatırım olanakları ile turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Marka Şehir Projesi" hayata geçirildi.

Valilik önderliğinde, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Balıkesir'in her ilçesindeki ürünlerin ayrı ayrı tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Her ilçenin ürettiğini güçlü bir değer olarak ortaya koymak gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu proje, uzun bir süreç ve kişilerle ilerleyecek bir proje değil. Her birimizin ayrı ayrı sahiplenmesi gereken bir çalışma." dedi.

Yılmaz, şehrin birçok değere sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazı illeri bir ürünü ile tüm Türkiye tanıyor. Kimisi sadece pastırması, kimisi sadece leblebisi ile meşhur. Biz hangisinden bahsedelim, zeytin mi, zeytinyağı mı, kuzu mu, peynir mi, yemek mi? O kadar zenginiz ki bu tanıtım eksikliğini getiriyor. Bu çalışmayla Balıkesir'i önce ülke pazarına, sonra uluslararası pazara sokmak istiyoruz."