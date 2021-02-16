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Balıkesir merkez ilçelerde okullar 1 gün tatil

16.02.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçelerde bugün okullar, kreşler, bakım evlerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Balıkesir’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçelerde bugün okullar, kreşler, bakım evlerinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.
Balıkesir Valiliğinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Altıeylül ve Karesi ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bu iki ilçemizde 16 Şubat Salı günü 1 gün süreyle; bütün yaygın eğitim kursları, bütün özel kurslar, okullar, gündüz bakım evleri, kreşler ve çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacak."

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