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Balıkesir merkezli 11 ilde başlatılan DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

25.05.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli 11 ilde başlatılan DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ mensupları ve bu terör örgütüyle irtibatlı kişilere yönelik çalışmalarda tespit edilen 20 şüpheliye yönelik Balıkesir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Şanlıurfa'da sabaha karşı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, diğerlerini de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Gözaltı Balıkesir DEAŞ

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