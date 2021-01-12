Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 8 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, Gaziantep, Antalya ve Van'da düzenledikleri operasyonda zanlılardan 6'sını gözaltına aldı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.