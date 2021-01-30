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Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 126 şüpheli adli kontrolle salıverildi

30.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 22 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 58 ilde terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 126 şüpheli, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekiplerince DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 126 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak haftalık imza şartı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 gün önce DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonlarda DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 126 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirilmişti.

Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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