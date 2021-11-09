Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine Balıkesir ve Erzurum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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