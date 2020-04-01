Balıkesir MHP’den kampanyaya 5 bin lira

MHP Balıkesir İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 5 maaşını vererek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 5 bin lira ile katıldı.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel imzasıyla yayınlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. "Dünyayı kasıp kavuran Korona Virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla gerek ülkemizde gerekse dünya üzerinde yaşanan vakalar tüm vatandaşlarımızın malumudur. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, tüm kamu kurumları eliyle uygulamaya koyduğu tedbir kararlarına uymak tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önem arz etmektedir.Bilinmelidir ki, tüm bilimsel açıklamalar ışığında bu salgınla baş edebilmenin yegane yolu bireysel temastan kaçınmak ve zaruri haller dışında sokağa çıkmamaktır. Zor zamanlar, ne yazık ki zor kararlar gerektirmektedir. Ancak herkesin alınan tedbirlere uyması, birlik ve beraberliği elden bırakmadan, kara propagandalara kapılmadan hayatına devam etmesi ve Devletimizin resmi açıklamaları dışında kalan nifak amaçlı sosyal medya söylemlerine kulak asmadan sükunet ve bilim ışığında bu salgının üstesinden gelmesi önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklamış olduğu “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına destek vermek amacıyla Balıkesir İl Başkanlığı olarak Yönetim Kurulu Üyelerimizin katkılarıyla 5 bin TL’lik bir yardım havuzu oluşturmuş bulunmaktayız. Devletimizin açıklamış olduğu banka hesap numaralarına az da olsa sağlayacağımız katkı ile safımızı belli etmek istedik. Bu vesile ile hem bugünümüzü hem de geleceğimizi korumak amacıyla canını dişine takan ve hiçbir fedakarlıktan kaçmayan başta Sağlık Çalışanlar ordumuz olmak üzere, gözünü kırpmadan vatan müdafaasına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de şükranlarımızı arz ederiz" şeklinde açıklama sona erdi.

