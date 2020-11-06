YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Milli Eğitimden 335 proje ile rekor

Balıkesir Milli Eğitimden 335 proje ile rekor

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.11.2020 15:22 | Son Güncelleme

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 335 okul eTwinning projelerinde “Ulusal Kalite Etiketi” ve “Avrupa Kalite Etiketi” ödülü alarak, rekor kırdı.Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning projelerinde geçen yıl 85 olan “Ulusal Kalite Etiketi” ve “Avrupa Kalite Etiketi” okul sayısını bu yıl 335’e çıkararak yüzde 394 oranında artışla rekor bir başarıya imza attı.Avrupa’da okul ortaklıkları kurularak projeler yürütülmesi, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyetlerinde; ulusal düzeyde yürütülüp başarılı bulunan projeler “Ulusal Kalite Etiketi” ; Avrupa ortaklı yürütülüp başarılı bulunan projeler ise "Avrupa Kalite Etiketi" ile ödüllendirildi.Balıkesir’de 2019 yılında 52’si “Ulusal Kalite Etiketi” , 33’ü “Avrupa Kalite Etiketi” olmak üzere toplamda 85 proje kalite etiketi almaya hak kazanmıştır.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 335 okul eTwinning projelerinde “Ulusal Kalite Etiketi” ve “Avrupa Kalite Etiketi” ödülü alarak, rekor kırdı.
Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning projelerinde geçen yıl 85 olan “Ulusal Kalite Etiketi” ve “Avrupa Kalite Etiketi” okul sayısını bu yıl 335’e çıkararak yüzde 394 oranında artışla rekor bir başarıya imza attı.
Avrupa’da okul ortaklıkları kurularak projeler yürütülmesi, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyetlerinde; ulusal düzeyde yürütülüp başarılı bulunan projeler “Ulusal Kalite Etiketi” ; Avrupa ortaklı yürütülüp başarılı bulunan projeler ise "Avrupa Kalite Etiketi" ile ödüllendirildi.
Balıkesir’de 2019 yılında 52’si “Ulusal Kalite Etiketi” , 33’ü “Avrupa Kalite Etiketi” olmak üzere toplamda 85 proje kalite etiketi almaya hak kazanmıştır. 2020 yılında ise 208’i “Ulusal Kalite Etiketi” , 127’si “Avrupa Kalite Etiketi” olmak üzere toplamda 335 proje kalite etiketi almaya hak kazandı.
Müdür Yıldız, “Başarı ’tesadüfle’ gelmez”
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "eTwinning faaliyetlerinin Balıkesir’imizde daha yaygın ve etkin hale getirilmesi amacıyla üç yıldır yoğun bir çalışma yürüttük. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ulusal Kalite Ödülü sayımız 6 iken 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 68’e yükselttik. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bu sayıyı 85’e taşıdık. Bu yıl da yüzde 394 gibi rekor oranda bir artışla bu sayıyı 335’e çıkardık. Bu da bize bir daha gösterdi ki hiçbir başarı tesadüfle gelmez. Bu yıl böylesine büyük bir başarıya ulaşarak 3 yıldır yürütmüş olduğumuz çalışmaların meyvelerini toplamaya başlamış olmak, bizler için büyük bir gurur. Değerli öğretmen Ümit Yel başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği olan tüm idarecilere ve öğretmenlere teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
İshak Gazel: “Beton yollarımıza yenileri ekleniyor”
İshak Gazel: “Beton yollarımıza yenileri ekleniyor”
Lavanta Eczanesi açıldı
Lavanta Eczanesi açıldı
Kaymakam Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu
Kaymakam Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu
Karşı şeride geçen cip, otomobile çarptı 6 yaralı
Karşı şeride geçen cip, otomobile çarptı 6 yaralı

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
12:57
İkindi
15:41
Akşam
18:07
Yatsı
19:26

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Alver Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Karadenizli halk oyunları ekiplerinin kıyafeti Bigadiç’ten
Karadenizli halk oyunları ekiplerinin kıyafeti Bigadiç’ten
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir’e hareket etti
Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir’e hareket etti
Asırlık baba ocaklarını restore ettirip, yaz tatillerini geçiriyorlar
Asırlık baba ocaklarını restore ettirip, yaz tatillerini geçiriyorlar
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.