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Balıkesir Milli Eğitime 11 projeden 270 bin avro hibe desteği

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.08.2020 12:38 | Son Güncelleme

“Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeşitli kademelerdeki okullar tarafından hazırlanan 11 projeye Ulusal Ajans 270 bin Avro hibe desteği verdi.Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar tarafından hazırlanan 11 adet KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde başarılı bulunup hibe almaya hak kazandı.2020 yılı “KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları” proje başvuru sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklandı.

Balıkesir Milli Eğitime 11 projeden 270 bin avro hibe desteği

“Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeşitli kademelerdeki okullar tarafından hazırlanan 11 projeye Ulusal Ajans 270 bin Avro hibe desteği verdi.
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar tarafından hazırlanan 11 adet KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde başarılı bulunup hibe almaya hak kazandı.
2020 yılı “KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları” proje başvuru sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklandı. 2020 başvuru döneminde Türkiye Ulusal Ajansına KA229 alanında bin 202 adet proje başvurusu yapılırken, bu projelerden 874 tanesi hibe almaya hak kazandı. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeşitli kademelerdeki okullar tarafından hazırlanan 11 adet KA229 projesi başarılı bulunup 270 bin 127 Avro tutarında bütçe almaya hak kazandı. Yakın zamanda açıklanan ve 532 bin 398 Avroluk doğrudan bütçeli 18 adet KA1 projesine ilaveten 270.127 Avro doğrudan bütçeli 11 adet KA229 projesi de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde başarılı bulundu. Böylece 2020 yılında Avrupa Birliği fonlarından Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlar toplamda 802 bin 525 Avro doğrudan hibe almaya hak kazandı.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Mevcut duruma göre Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan 802 bin 525 Avro bütçeli farklı türlerdeki 29 adet Erasmus+ projesi ile 29 farklı kurumumuza Avrupa kapıları açıldı. Erasmus+ projeleriyle kurumlarımızın Uluslararası boyutta işbirliği becerileri geliştirilip kurumsal kapasiteleri arttırılıyor" dedi.

Balıkesir Milli Eğitime 11 projeden 270 bin avro hibe desteği

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