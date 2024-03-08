YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Ormanları Yangından Gönüllülükle Korunuyor

Balıkesir Ormanları Yangından Gönüllülükle Korunuyor

İHA İHA
08.03.2024 12:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Orman Yangın Gönüllüsü” eğitimlerinde, Emniyet teşkilatının TOMA ekiplerine yangın söndürme eğitimi verildi.

Balıkesir Ormanları Yangından Gönüllülükle Korunuyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat tarafından, sunu eşliğinde teorik ve sahada uygulamalı olarak düzenlenen eğitime, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde TOMA ekiplerinde görev yapmakta olan 21 personel katılım sağladı.

Düzenlenen eğitimde; Orman ve Kırsal Alan yangınlarını önleme çalışmaları, söndürme teknikleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) ve el alet/araçlarının kullanımı üzerinde durulurken, orman yangınlarına müdahalede Kurumumuza yardımcı olan Emniyet gücümüzün TOMA araçlarına ilk defa monte edilen, 2 inçlik 25 metre uzunluğunda bez hortum ve nozul tabancanın, orman yangınlarına karşı müdahalede yerden daha etkin bir şekilde kullanımı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris’te yağışlar kazaları da beraberinde getirdiMarmaris’te yağışlar kazaları da beraberinde getirdi
Bir anda bastıran dolu sokakları göle çevirdiBir anda bastıran dolu sokakları göle çevirdi
Samsun’da 350 gram Ramazan pidesi 20 TLSamsun’da 350 gram Ramazan pidesi 20 TL
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
13:24
İkindi
16:39
Akşam
19:15
Yatsı
20:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Cuma

Ahu eczanesi
Altieylul
Kurtdereli eczanesi
Savastepe
Ela eczanesi
Susurluk
Atamer eczanesi
Gomec
Doğa eczanesi
Erdek
Aysun eczanesi
Ayvalik
Yeni erol eczanesi
Ayvalik
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.