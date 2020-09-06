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Balıkesir polisinde silah operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi il genelinde yaptıkları çalışmalarda 11 adet ateşli silah ile 47 adet fişek ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir ve ilçelerinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde,1 adet Baretta marka tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, Edremit İlçesinde, 1 adet Sig Sauer marka 9 MM ibareli ruhsatsız tabanca, 2 Adet 9 mm fişek, Sındırgı İlçesinde, 1 adet Avar marka siyah renkli kısa dipcikli av tüfeği, 1 adet KB81134 yazılı markası olmayan 12 kalibre av tüfeği,1 adet Magnum Valter M13 marka TSE12-1045 ibareli Av tüfeği ve av tüfeğine ait 12 calibre jet marka 8 lik 25 adet fişek, Burhaniye İlçesinde, 1 Adet kurusıkı tabanca, Ayvalık İlçesinde, 1 adet Kuzey marka Kurusıkı tabanca,Bandırma İlçesinde, 1 Adet ruhsatsız Yb ran ksldposo ve Smkuayfs Hmuks depo marka 7,65 mm ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek,1 Adet MAP marka 7,65 mm çaplı ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, Edremit İlçesinde, 1 adet Type Krup Essen ibareli ruhsatsız tüfek, 1 adet Adler ibareli ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir polisi il genelinde yaptıkları çalışmalarda 11 adet ateşli silah ile 47 adet fişek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir ve ilçelerinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde,
1 adet Baretta marka tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, Edremit İlçesinde, 1 adet Sig Sauer marka 9 MM ibareli ruhsatsız tabanca, 2 Adet 9 mm fişek, Sındırgı İlçesinde, 1 adet Avar marka siyah renkli kısa dipcikli av tüfeği, 1 adet KB81134 yazılı markası olmayan 12 kalibre av tüfeği,
1 adet Magnum Valter M13 marka TSE12-1045 ibareli Av tüfeği ve av tüfeğine ait 12 calibre jet marka 8 lik 25 adet fişek, Burhaniye İlçesinde, 1 Adet kurusıkı tabanca, Ayvalık İlçesinde, 1 adet Kuzey marka Kurusıkı tabanca,
Bandırma İlçesinde, 1 Adet ruhsatsız Yb ran ksldposo ve Smkuayfs Hmuks depo marka 7,65 mm ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek,
1 Adet MAP marka 7,65 mm çaplı ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, Edremit İlçesinde, 1 adet Type Krup Essen ibareli ruhsatsız tüfek, 1 adet Adler ibareli ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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Alp Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
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