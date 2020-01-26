YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 5 operasyonlarda toplam 9 kişi yakalandı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 5 operasyonlarda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 76.3 gram esrar, 5.62 gram metamfetamin, 32 adet uyuşturucu hap, 97.60 gram bonzai, 5 gram skunk ile 4 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu şüpheliler ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ uygulamasıJandarmadan ’Huzur ve Güven’ uygulaması
Burhaniye’de çölyaklılar glutensiz undan börek, helva yapmayı öğrendiBurhaniye’de çölyaklılar glutensiz undan börek, helva yapmayı öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:49
Sabah
08:15
Öğle
13:26
İkindi
16:03
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Alp Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.