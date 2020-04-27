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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.04.2020 10:36 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 2 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 2 uyuşturucu tacirini yakaladı. Operasyonlara narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 2 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 11.97 gram bonzai, 0.94 gram metamfetamin ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

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