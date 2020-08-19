YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliyi ele geçirdi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliyi ele geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada yakalan 1 şüpheli şahsın uyuşturucudan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu meydana çıktı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl merkezinde yapılan 1 çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 11 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bandırma İlçesinde yapılan 2 ayrı çalışmada; 3 şahıs yakalanmış 2 şahıs göz altına alınmış, gözaltına alınan şahıslardan 1’i hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, yapılan aramalarda; 0.87 gram bonzai yakalandı. Edremit İlçesinde yapılan 1 çalışmada 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 2.49 gram bonzai ve 0.26 gram metamfetamin ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:45
Sabah
06:18
Öğle
13:17
İkindi
17:03
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Bahçelievler Aynur Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.