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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.02.2020 17:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Balıkesir’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı. Polisin bir eve düzenlediği baskında uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 24 saatte 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında toplam 8 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 4.37 gram metamfetamin, 19.17 gram Afgan sakızı, 5.57 gram esrar, 2 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 540 TL para ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Baht da katıldı. Yakalanan zehir tacirlerinden 3’ü adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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