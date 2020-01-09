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  4. Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü uyardı

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü uyardı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.01.2020 08:59 | Son Güncelleme

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince daha önce gerçekleştirilen ölçü veya tartı aletleri muayenelerinin artık Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacağını söyledi.Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk yaptığı açıklamada ölçü veya tartı aleti kullananlara önemli bir uyarıda bulunuldu.

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince daha önce gerçekleştirilen ölçü veya tartı aletleri muayenelerinin artık Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacağını söyledi.
Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk yaptığı açıklamada ölçü veya tartı aleti kullananlara önemli bir uyarıda bulunuldu. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk 2020 yılı itibari ile birlikte bazı kalemlerdeki ölçü ve tartı aletinin muayenelerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacağına dikkat çekti. Aşuk açıklamasında “Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği’nin 11 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı. "Bu düzenlemeyle akaryakıt ve LPG sayaçları. 2000 kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri. Akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar. Hassas kütle ölçüleri ve 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri ile demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayene işlemlerinde bir devir söz konusu oldu. ‘Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sitemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği” hükümlerine göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların da periyodik muayenesi yapılacaktır. Bu cihazlardan 1 Ocak 2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için kullanıcılar tarafından en geç 28 Şubat 2020 tarihine kadar Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ne muayene başvurusu yapılması gerekmektedir”dedi.

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Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
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Yorgun Eczanesi
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Ayyıldız Eczanesi
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