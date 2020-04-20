YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Balıkesir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.04.2020 23:41 | Son Güncelleme

Balıkesir ve bölge Salı akşamından başlayarak Batı Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Balıkesir ve bölge Salı akşamından başlayarak Batı Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bölge ve Balıkesir’de hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Batı Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte, 21 Nisan 2020 Salı gününden itibaren Balıkesir’de 8-10 C azalacağı, hafta boyunca mevsim normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
21.04.2020 Salı; bölgemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Balıkesir’in kuzey ilçelerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. 22 Nisan Çarşamba günü; bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Balıkesir’in kuzey ilçelerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor" açıklaması yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Hazine alacakları 18 milyar lira

Hazine alacakları 18 milyar lira

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:15
Öğle
13:12
İkindi
16:57
Akşam
19:59
Yatsı
21:24

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Kendi Defilelerini Kendileri Yaptılar

Kendi Defilelerini Kendileri Yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.