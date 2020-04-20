Balıkesir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Balıkesir ve bölge Salı akşamından başlayarak Batı Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bölge ve Balıkesir’de hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Batı Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte, 21 Nisan 2020 Salı gününden itibaren Balıkesir’de 8-10 C azalacağı, hafta boyunca mevsim normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

21.04.2020 Salı; bölgemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Balıkesir’in kuzey ilçelerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. 22 Nisan Çarşamba günü; bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Balıkesir’in kuzey ilçelerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor" açıklaması yapıldı.

