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Balıkesir TEKNOFEST’e 10 bin öğrenci ile katılacak

29.09.2023 15:02 | Son Güncelleme:
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İzmir’de 5 gün boyunca sürecek olan Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST’e, ilk üç gün içerisinde Balıkesir’den yaklaşık olarak 10 bin öğrenci katılım sağlayacak.

Balıkesir TEKNOFEST’e 10 bin öğrenci ile katılacak

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST; bilim ve teknik alanda tüm gençlerin, öğrencilerin ürünlerini hazırlayıp sunma, bir festival havasında bir araya gelme, bilimsel etkinlikler yapma, savunma sanayisi ile ilgili gelişmeleri takip etme fırsatı sunuyor. Birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında öğrenciler ve farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan, birçok kuruluşun paydaşlığıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında "Milli Teknoloji Hamlesi" dahilinde düzenlenen, 2023 yılının son TEKNOFEST heyecanına İzmir’de ortak oldu. Festival coşkusu sürerken öğrencilerle bir araya gelen Tatlı; stantları gezerek gençlerle sohbet etti, yarışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı’ya, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır eşlik etti.
Teknoloji ve bilime merak duyan öğrencileri, Türkiye’nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının bulunduğu sergi alanını ziyaret etti. "Bilim Şov, Hürkuş ve Gökbey Müzikali, Uçan Çocuklar Akrobasi gösterilerini heyecanla izleyip, "Dikey Rüzgar Tüneli, Kara ve Hava Araçları Sergisi, Pedallı Uçuş Etkinliği" aktiviteleri ve TEKNOFEST Bilim Sokağı atölyelerine katılarak farklı deneyimler yaşadı. Solo Türk, Aksungur, Bayraktar, Hürkuş gibi nefes kesen gösteri uçuşları öğrencilerin beğenisini kazandı.

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