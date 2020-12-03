Balıkesir Ticaret Odasından, "İş dünyasına destek talebi"

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Devletten iş dünyamızı rahatlatacak ve istihdamı koruyacak destekler ile ilgili müjdeli haberler bekliyoruz" dedi.

Balıkesir Ticaret Odası Başkan Rahmi Kula imzasıyla yayımladığı basın açıklaması ile devletin Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen iş dünyasına destek yapmasını istedi. Başkan Kula yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Kovid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de etkilerini giderek arttırmakta ve iş dünyamız da bu salgından olumsuz etkilenmeye devam etmektedir. Salgın nedeniyle Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alınan tedbirler kapsamında, birçok iş yeri kapanmış ya da cirolarında ciddi anlamda düşüşler yaşanmıştır. Merkez Bankası’nın ekonomik istikrarı sağlamak için atmış olduğu adımlar, yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işarettir. Ancak iş dünyası finansal olarak zorlu bir dönem geçirmektedir. Sanayicimizden esnafımıza bu süreçten olabildiğince az etkilenmesi ve hasarın minimuma indirgenmesini sağlamak adına, ilave bazı desteklere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Korona virüs salgının etkilerini arttırdığı bu dönemde iş yerleri kapanan ya da çalışma saatleri kısıtlanan sanayicimizden esnafımıza kadar tüm iş yerlerinin, kira ve benzeri giderleri için doğrudan destek verilmesi, vergi, prim ve kredi ödemelerinin de ertelenmesi iş dünyamız için hayati öneme sahiptir. Devletimizden iş dünyamızı rahatlatacak ve istihdamı koruyacak destekler ile ilgili müjdeli haberler beklediğimizi ifade etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

