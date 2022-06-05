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Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali sona erdi

05.06.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hasan Şıldak: - "Balıkesir seferberlik halinde lezzet dolu bir festival yaşadı, bu bir başlangıçtı"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 2 Haziran'da başlayan Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali, son gün etkinliklerinin ardından tamamlandı.

Avlu Havuzlu Amfi Alanı'nda, Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle gerçekleştirilen festivalde sona gelindi.

Festival kapsamında, Balıkesir'in yöresel ürünleri ile 30'un üzerinde çeşidin yer aldığı "Balıkesir kahvaltısı", kurulan stantlarda tanıtıldı.

Dört gün süren festival boyunca yarışmalar, paneller, söyleşiler, müzik, şeflerin yemek şovları gibi çok sayıda çeşitli etkinlik gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, bugün düzenlenecek sahne performanslarının ardından sona erdi.

Vali Hasan Şıldak, AA muhabirine, festivalin, Balıkesir'in gastronomi ve turizm alanındaki çıkışının bir tescili olduğunu söyledi.

Şıldak, Balıkesir'de bütün gastronomi alanlarının çok zengin olduğunu vurgulayarak, "Hakikaten güçlü bir alana sahibiz ama özellikle kahvaltıyı ön plana çıkartarak bir marka değer oluşturmak ve dikkati buraya odaklamak istedik. Bu masanın en büyük özelliği bütün ürünlerin Balıkesir topraklarında doğal olarak yetişiyor olmasıdır. Özellikle soka, acı biberli reçel, seferberlik çöreği ve fakir sucuğu gibi ürünler Balıkesir'e özgüdür, başka bir yerde bulamazsınız." diye konuştu.

Festivalin dolu dolu gerçekleştiğini ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şıldak, Balıkesir'in bir markaya dönüştüğünü dile getirdi.

Festivale başkonsolos ve büyükelçi düzeyinde de katılımların olduğunu belirten Şıldak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Balıkesir artık kabuğuna sığmıyor. Her alanda olduğu gibi turizm alanında da geniş bir alanda yaygın bir farkındalık oluşturmaya çalışılıyor. Bu farkındalık boş bir farkındalık değil. Bunu da festivaldeki güzel görüntülerle görmüş olduk. Balıkesir seferberlik halinde lezzet dolu bir festival yaşadı, bu bir başlangıçtı. Bundan sonra çok daha stratejik hamlelerle ilerlememiz gerekiyor. Bu alanı boş bırakmayacağız ve bir yol haritası oluşturup hem turizm hem gastronomi alanında hem de spesifik olarak kahvaltı konseptinin bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılması konusunda büyük çabalar sarf edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz."

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