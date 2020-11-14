Balıkesir Üniveristesi’ne Şükran Beratı takdiri

Balıkesir Üniversitesinde öğrenim gördükten sonra ülkesine dönen ve Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için savaşırken şehit olan Azerbaycan Uyruklu Mammadagha Safarov için Üniversite Senatosu tarafından Şükran Beratı verildi.

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı zafer sonrası Balıkesir Üniversitesi Senatosu’nun aldığını kararı bir kez daha anlamlı kıldı.

Balıkesir Üniveristesi Senatosu tarafından Şehit Mammadagne Safarov için verilen Şükran Beratı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Balıkesir Üniversitesi Senatosu’nun Azerbaycan’da şehit düşen öğrencisi Mammadagne Safarov’u "Türk Milleti Şehidi" olarak kabul etmesi büyük takdir topladı.

Balıkesir Senatosu’nun Şükran Beratı

Şükran Beratında; “Azerbaycan toprağı Karabağ’ı düşman işgalinden kurtarmak için sınır bölgesinde vatanı, milleti, dini, devleti, istiklal ve istikbali uğruna canını feda eden, 2014-2019 tarihleri arasında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenci olan aziz şehit Mammadagha Safarov’u Bir Millet İki Devlet Anlayışı ile Türk Milletinin şehidi olarak kabul ediyor; bu duygu ve inançla, kahraman şehidimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyor; aziz ailesine Balıkesir Üniversitesi Şükran Beratı’nı takdim etmekten onur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.