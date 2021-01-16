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Balıkesir Üniversitesi, Karabağ şehidi öğrencisini unutmadı

16.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Üniversitesi, vatani görevini yerine getirmek üzere kendi isteğiyle ülkesine dönen ve Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için savaşırken şehit olan Azerbaycan Uyruklu öğrencisi Mammadagha Safarov’u unutmadı.Balıkesir Üniversitesi Senato kararı ile Mammadagha Safarov için verilen Şükran Beratı, şehit öğrencinin Bakü’de yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Balıkesir Üniversitesi, vatani görevini yerine getirmek üzere kendi isteğiyle ülkesine dönen ve Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için savaşırken şehit olan Azerbaycan Uyruklu öğrencisi Mammadagha Safarov’u unutmadı.
Balıkesir Üniversitesi Senato kararı ile Mammadagha Safarov için verilen Şükran Beratı, şehit öğrencinin Bakü’de yaşayan ailesine ulaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş, Safarov ailesini ziyaret ederek üniversite tarafından gönderilen Şükran Beratını şehidin anne ve babasına teslim etti.
Konu hakkında bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, 2014-2019 yılları arasında Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenin gören Mammadagha Safarov’un adını yaşatmak adına ailesine Şükran Beratı verilmesi ve isminin de öğrenim gördüğü okulunda konferans salonuna verilmesi yönünde karar aldıklarını belirtirken, "Mammadagha Safarov’un kıymetli ailesine sunduğumuz Şükran Beratı, kendilerine Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş hocamız tarafından takdim edilmiştir. Bu vesileyle bir kez daha şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

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