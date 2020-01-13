Balıkesir Üniversitesi ROBOTİM Projesinde

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından kabul edilen İşbirlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer (ROBOTİM) projesinin imza törenine katıldı.

Balıkesir Üniversitesi’nin de ortağı olduğu ROBOTİM Projesi imza töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in açılış konuşmasını yaptığı törende 17 proje arasında yer alan Balıkesir Üniversitesi de projeye imza attı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş 17 proje arasında Balıkesir Üniversitesi’nin de yer almanın gurur verici olduğunu söyleyerek, projenin başta Balıkesir Üniversitesi olmak üzere Balıkesir’e ve Türkiye’ye hayırlı olması temennilerini dile getirdi.

