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Balıkesir Üniversitesinde afet semineri gerçekleştirildi

12.05.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Üniversitesinde, SAR Arama Kurtarma Derneği iş birliğinde Afet Farkındalık Semineri düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesinde afet semineri gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Dumlupınar Konferans Salonundaki etkinlikte, SAR Arama Kurtarma Derneği Balıkesir Temsilcisi Kenan Emir tarafından üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi verildi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile birlikte etkinliğin açılış programında yer aldı.

Derneğin tanıtım sunumu ile başlayan etkinliğin açılışında konuşan SAR Arama Kurtarma Derneği Balıkesir Temsilcisi Kenan Emir, AFAD akreditasyonuna sahip derneğin Kahramanmaraş depremleri de dahil olmak üzere birçok afette aktif görev aldığını dile getirdi. Emir, konuyla ilgili farkındalığı artırma adına kendilerine verilen sunulan imkan ve destekleri için Rektör Yücel Oğurlu’ya da teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da etkinliğin açılış programında bir konuşma yaparken, düzenlenen seminerin, afetlerle ilgili farkındalığı artırması adına önemli olduğunu dile getirdi. Rektör Oğurlu, etkinliğe katılanlar ile etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

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