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Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü için Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı verdi.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü için Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı verdi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Çarşamba günü güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü il genelinde yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

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Öğle
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İkindi
16:31
Akşam
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Yatsı
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Çetinel Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
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Bilge Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
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Çiğdem Eczanesi
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