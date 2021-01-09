Balıkesir ve bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve Kuzey ile Batı kısımları için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Balıkesir’in kuzeyinde kalan Marmara Adası, Erdek, Gönen, Manyas ve Bandırma ile Balıkesir batısında kalan Havran, Edremit, Gömeç, Ayvalık ilçelerinde yağışların zaman zaman etkisini artırarak, kuvvetli 30-60 kg. m2, Edremit ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli 50-100 kg. m2 olmak üzere olması tahmini yapıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yağışların 09 Ocak saat 11 ve 10 Ocak 2021 saat 22 saatleri arasında olacağını açıkladı. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması açıklandı.

