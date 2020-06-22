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Balıkesir ve Sındırgı’da yağışlar hayatı felç etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.06.2020 19:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Balıkesir ve ilçeleri için öğleden sonra için yaptığı uyarının ardından kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış Balıkesir ve Sındırgı ilçesinde hayatı felç etti.Akşam saatlerinde aniden gök gürültüsü ile başlayan sağanak yağış, Balıkesir merkez ve Sındırgı’da hayatı felç etti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Balıkesir ve ilçeleri için öğleden sonra için yaptığı uyarının ardından kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış Balıkesir ve Sındırgı ilçesinde hayatı felç etti.
Akşam saatlerinde aniden gök gürültüsü ile başlayan sağanak yağış, Balıkesir merkez ve Sındırgı’da hayatı felç etti. Aniden bastıran yağış ile sürücüler yolu görmekte zorlandılar. Kuvvetli rüzgar yol kenarında bulunan ağaçları ve evlerin üzerinde bulunan tenteleri yola uçurdu. Yola uçan tenteyi sürücüler kazaya sebep vermemesi için alarak, yol kenarına bıraktılar. Sındırgı’nın Gölcük, Çakıllı, Eşmedere, Yagcıbedir, Umurlar, Dereboyu kırsal mahallelerinde de ekili sera ve tarlalarda büyük hasar oluştu. Şiddetli yağmurun bir ara sulu kar şeklinde yağdığı gözlendi.

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