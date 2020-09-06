Balıkesir'de 12. İsmail Akçay Yol Koşusu düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de kentin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Altıeylül Belediyesi iş birliğiyle 12. İsmail Akçay Koşusu gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aralıklı şekilde start alan atletizm tutkunu sporcular, 12,5 kilometrelik yarışta birinci olabilmek için ter döktü.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, pandemi nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini belirterek, etkinliği düzenlerken bazı tereddütler yaşadıklarını söyledi.

Federasyonla çalışmaları yaparak yol koşusunu düzenleme karar aldıklarını aktaran Avcı, "Valimize ve federasyonumuza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı ve yaklaşık 20 gündür gece gündüz çalışan personelime teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışma sonunda erkeklerde Adel Mechaal birinci olurken, Getaye Gelaw ikinci, Sezgin Ataç ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Shewarge Amare ipi göğüslerken, Fatma Demir ikinci, Derya Kunur da üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Dereceye giren atletlere ödülleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, CHP Milletvekili Fikret Şahin, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından verildi.

