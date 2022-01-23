Balıkesir'de 144 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 144 kırsal mahalle yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede 2 gündür devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Dursunbey'de 88, Bigadiç'te 13, Kepsut'ta 29 ve Sındırgı'da 14 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
İl ve ilçe yollarında Karayolları ekipleri, mahalle yollarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi ve Kalkım beldesini bağlayan, Kazdağları'ndan geçen kara yolunda da ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz