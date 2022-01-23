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Balıkesir'de 144 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

23.01.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 144 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 144 kırsal mahalle yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede 2 gündür devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dursunbey'de 88, Bigadiç'te 13, Kepsut'ta 29 ve Sındırgı'da 14 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İl ve ilçe yollarında Karayolları ekipleri, mahalle yollarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi ve Kalkım beldesini bağlayan, Kazdağları'ndan geçen kara yolunda da ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor.

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