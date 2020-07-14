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Balıkesir’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.07.2020 18:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitlerini anma etkinlikleri devam ediyor.

Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitlerini anma etkinlikleri devam ediyor. Vali Hasan Şıldak hafta sonunda 15 Temmuz 2016’da Ankara Gölbaşı’nda Şehit düşen Özel Harekat Polisi Mustafa Serin’in Burhaniye’de bulunan Kabrini ve Annesi Fatma Sevcan Serin’i evinde ziyaret etti.
Vali Şıldak bugün de İl Protokolü ile birlikte 15 Temmuz’da Şehit olan Polis Memuru Turgut Solak’ın Ovabayındır Mahallesindeki mezarı ziyaret edildi.
Ovabayındır Mahallesindeki anma törenine Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt. Tuğg. Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ile il protokolü katıldı.
Vali Hasan Şıldak, Şehit Turgut Solak’ın annesi Şeküre Solak, babası Hayati Solak eşi Aynur Solak ve çocukları Beyza ve Alper ile bir süre sohbet etti, okunan Kur’an-ı Kerim sonrasında ikram edilen hayır yemeğine katıldı.
Bu milletin kendini arkadan vuran hainleri asla unutmayacağını kaydeden Vali Hasan Şıldak “Bugün nefes alıyorsak, milletçe yaşadığımız vatanımız varsa, minarelerimizde ezanlar ve selalar veriliyorsa Şehit ve Gazilerimize borçluyuz. Bu millet Şehit ve Gazilerimizi asla unutmayacaktır. Başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum” dedi.
Vali Hasan Şıldak son olarak 15 Temmuz 2016’da Kuva-yi Milliye Meydanında geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat ederek Şehit olan Mahmut Eren’in Kabrini ziyaret etti. Vali Şıldak şehit Mahmut Eren’in ailesini ziyarette her zaman Şehit ve Gazi ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

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Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
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Ayvalik
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Ayvalik
Gürer Eczanesi
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