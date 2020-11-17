Balıkesir’de 2 aracın karıştığı trafik kazası

Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında ölüm ve yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı. Trafik kazası geçiren aracın eve girmesini bahçe korkuluğu önledi

Olay Karesi ilçesine bağlı Paşaalanı mahallesi Cevdet Demiray caddesi ve Melih kotanca caddesi kesişimin de çift taraflı trafik kazası meydana geldi. 10 BC 182 plakalı araç ile 10 TB 969 plakalı özel araçlar kaza yaşadılar. Trafik kazasının etkisi ile 10 TB 969 plakalı araç köşede bulunan apartmanın demir korkuluğuna çarparak bahçeye girmek üzereyken durdu. Balıkesir Karesi İlçesi İtfaiye ekiplerinin ve 112 sağlık ekipleri trafik kazasına müdahale ettiler. Kazayı gören vatandaşlar kazanın maddi hasarla atlatılması büyük bir şans olduğunu belirtiler. Trafik kazası ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

