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Balıkesir'de 2 gün önce kaybolan çocuk ormanlık alanda bulundu

11.11.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Havran ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan zihinsel engelli çocuk, ormanlık alanda bulundu.

Balıkesir'de 2 gün önce kaybolan çocuk ormanlık alanda bulundu

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce kırsal Küçükşapçı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve zihinsel engeli bulunduğu öğrenilen Alparslan Akgün (11) bir daha geri dönmedi.

Çocuğun babası Ersin Akgün'ün ihbarı üzerine mahalleye sevk edilen Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile jandarma ekipleri bölgede arama yaptı.

Ekipler çocuğu bugün öğle saatlerinde yaşadığı mahallenin yakınlarındaki Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buldu.

Jandarma ekiplerince yiyecek ikram edilen çocuk tedbir amacıyla Havran Devlet Hastanesine götürüldü.

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