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Balıkesir'de 2 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

27.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de 2 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ve Gönen ilçelerinde birer mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Havran'ın kırsal Tepeoba ve Gönen'in Gaybular mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Her iki mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 8 Şubat'ta sona ereceği kaydedildi.

Bu arada, Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önlem aldıkları Tepeoba ile Gaybular mahallelerine giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor.

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