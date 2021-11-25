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Balıkesir'de 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

25.11.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Altınova Mahallesi yönüne seyreden Bircan Kınay yönetimindeki 10 BT 040 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Murat Kocadağlı'nın kullandığı 10 BT 048 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Kınay idaresindeki araç, savrularak yol kenarındaki direğe de çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, sürücüler Kınay ve Kocadağlı ile 5'i öğrenci 8 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir Ayvalık

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