YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de 23 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 23 aranan şahıs yakalandı

23.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Balıkesir’de 23 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı yakaladı. Polis ekipleri uygulama esnasında 3 ateşli silah ve 4 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 23 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 4 adet kartuş ve 1 adet Kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir’de 23 aranan şahıs yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:25
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:46

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Çardaklı Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Yörükoğlu Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Ayvalık’ta sivrisinek larvalarıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor

Ayvalık’ta sivrisinek larvalarıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor

Balıkesir’de 10 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de 10 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balltok’ta 505 daire tamamlanıyor

Balltok’ta 505 daire tamamlanıyor

Balıkesirli kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Balıkesirli kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Balıkesir’de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı

Kısıtlamada boş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

Kısıtlamada boş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.