Balıkesir'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yusuf U. idaresindeki 10 ABZ 550 plakalı kamyonet, Çanakkale-Balıkesir kara yolunun kırsal Zeytinli Mahallesi Organize Sanayi kavşağında, Mehmet Hanifi Ş. yönetimindeki 10 LY 222 plakalı araçla ve Burak G'nin kullandığı 10 LT 775 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Edremit ve Burhaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Sabancı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



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