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Balıkesir’de 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

27.01.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imali ve satıcılığı yapan 3 kişi bin 680 uyuşturucu hap ile yakalandı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesi Halalca kırsal mahallesinde O.Y.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imali ve satıcılığı yapan 3 kişi bin 680 uyuşturucu hap ile yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesi Halalca kırsal mahallesinde O.Y. , F.Y. ve N.Y. isimli şüphelilerin aracı ve üzerlerinde yapılan aramada; bin 680 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, O.Y., F.Y. ve N.Y. şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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