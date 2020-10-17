Balıkesir’de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sal içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 36 göçmeni kurtardı.

Alınan bilgiye göre, aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo uyruklu göçmenler, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı 36 göçmenin sınır dışı işlemlerinin yapılmaya başlanıldığı öğrenildi.

