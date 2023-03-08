Balıkesir’de 36 şahsa organize suç operasyonu

Jandarma ekipleri operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak motorin, tarihi eser ve ateşli silahlar ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 60 adet sentetik uyuşturucu hap, 114 gram metamfetamin, 115 gram kubar esrar, 19 adet tarihi sikke, 25 adet kazı malzemesi, 4 bin 900 litre motorin, 11 adet senet, 3 adet cep telefonu, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 475 adet fişek ve suçtan elde edilen 54 bin 600 lira ele geçirildi. Olaylara karışan 36 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.



