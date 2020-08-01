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Balıkesir’de 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde düzenlediği asayiş uygulamalarında 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve 28 adet fişek ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin huzur ve güven ortamını oluşturmak amacıyla düzenlediği çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir’de 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde düzenlediği asayiş uygulamalarında 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve 28 adet fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin huzur ve güven ortamını oluşturmak amacıyla düzenlediği çalışmalar devam ediyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli birimlerin düzenledikleri asayiş uygulamalarında ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi. İl genelinde yapılan uygulamalarda il merkezinde 2 pompalı tüfek ve 1 adet 9 mm ruhsatsız silah ile bu silahlara ait 22 fişek ele geçirilirken Bigadiç ilçesinde de 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalar vatandaşların huzur ve güven ortamlarının sağlanması için operasyonlara devam edeceği bildirildi.

Balıkesir’de 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

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Efe Eczanesi
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