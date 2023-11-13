Balıkesir’de 4 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik polisleri, merkez Altıylül ve Karesi ilçelerinde bulunan cadde, sokak, park, bahçe, meydan, metruk bina veya dinlenme alanları ile benzer yerlerde vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri, milli güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak 10 ekip ve 28 personelin katılımıyla yapılan Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında; 268 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde de, 21 araç ve sürücüsü denetlenirken, 3 araç sürücüsüne bin 823 TL. idari para cezası uygulandı.

