Balıkesir’de 419 polisin katılımı ile güven uygulaması

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde polis ekipleri Balıkesir il genelinde "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirdi. Balıkesir genelinde yapılan uygulamaya 419 polis katılırken sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Balıkesir merkez ve ilçelerinde polis sosyal mesafe kuralı, maske kullanımına ilişkin denetimleri en üst seviyeye çıkardı. Kurallara uymayanlara uyarılar yapılarak cezalar kesildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 419 polisin katılımıyla "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirdi. Balıkesir genelinde, 48 noktada, 103 ekip, ve 419 polisin katılımıyla, Bakanlık Genelgeleri ve Valilik Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda; gerçekleştirilen denetimlerde; bin 983 alışveriş yapılan iş yeri, 149 park ve bahçe, 57 mesire ve yürüyüş alanı ile, 162’si toplu taşıma olmak üzere toplam 964 araç denetlendi. Denetlemelerde 1 ticari, 50 diğer araca toplam 27 bin 233 TL. para cezası uygulandı. Uygulamada 701 şahıs sorgulandı, 130 kişiye 20 yaş altı, 54 kişiye 65 yaş üstü sokağa çıkmaktan, 296 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan uyarı yapıldı. 37 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu hükmünce toplamda 12 bin 663 TL. para cezası uygulandı.

